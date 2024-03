São Paulo faz trabalho técnico e tático visando confronto decisivo das quartas de final do Paulistão

Carpini terá um novo rosto à disposição no mata-mata da competição. O atacante André Silva foi inscrito na Lista A e, como seu registro no BID da CBF está em dia, poderá fazer sua estreia com a equipe já contra o Novorizontino. O jogador entrou na vaga deixada por Rodrigo Nestor.

Conforme divulgado pelo São Paulo, Nestor foi cortado da lista do Paulista por recomendação do departamento médico do clube, que entendeu que o melhor para o jogador é não pular etapas e seguir com o plano de recuperação previsto, sem adiantar o tratamento.

O elenco do São Paulo volta a campo nesta sexta-feira, no período da manhã, para continuar com a preparação para as quartas do Estadual. Carpini, assim, terá mais dois dias de atividades para corrigir erros e decidir qual time mandará a campo.

O Tricolor vai em busca da classificação às semifinais do Paulistão após ser eliminado nas quartas de final em 2023. A equipe vai atrás de seu 23º título este ano para se isolar como o terceiro maior vencedor da competição. A última vez que o time levantou a taça foi em 2021, em cima do rival Palmeiras.