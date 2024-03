Santos faz atividade tática e treina pênaltis de olho nas quartas de final do Paulistão

Carille também terá Giuliano à disposição. O meia não joga desde o final de janeiro, devido a uma contusão na panturrilha. Ele treina normalmente e ficará no banco de reservas, assim como no último jogo.

A tendência, portanto, é que o Santos entre em campo com: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca, Cazares e Otero; Guilherme e Furch.

O elenco alvinegro volta aos treinos nesta sexta-feira. O embate com a Portuguesa está marcado para domingo, às 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Santos avançou como líder do Grupo A, com 25 pontos, e terá pela frente a Portuguesa, em casa. A Federação Paulista de Futebol ainda não definiu a data, horário e local do embate.