Santos vê parceria com WTorre "evoluir" em negociação da nova Vila Belmiro

Recentemente, o Santos e a WT Torre apresentaram o projeto da construção da nova Vila Belmiro à Prefeitura da cidade de Santos. O encontro aconteceu no gabinete do prefeito Rogério Santos.

O projeto, aprovado pelo Conselho Deliberativo do Santos e pelos sócios, é sobre a construção de uma nova arena multiuso, com base em grandes estádios do mundo. O estádio ficará exatamente onde está a Vila Belmiro e terá capacidade de mais de 30 mil pessoas.

Veja a nota do Santos na íntegra:

Em recente reunião envolvendo diversos setores do clube e da empresa, o Santos Futebol Clube e WTorre avaliariam vários aspectos do Memorando de Entendimento (MOU) firmado entre as partes para a construção do novo estádio.

O objetivo foi avançar nas negociações para atender todas as expectativas.

Os dois lados refletiram sobre pontos específicos e se propuseram a realizar ajustes para a redação do contrato final.