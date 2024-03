Rony comemora marca pelo Palmeiras e destaca importância da melhor campanha geral no Paulistão

Às vésperas das quartas de final do Campeonato Paulista, contra a Ponte Preta, o atacante Rony, do Palmeiras, falou sobre a mais recente marca atingida por ele no clube.

Com o gol marcado na vitória sobre o Botafogo-SP, na Arena Barueri, o jogador ultrapassou Paulo Nunes e se tornou o 38º maior artilheiro da história do Alviverde, com 63 tentos. Ele diz que voltar a balançar as redes lhe dá confiança para o início do mata-mata.

"Muito feliz pelo gol, foi especial para mim e me dá muita confiança para o restante da temporada. Feliz também por termos nos classificado em primeiro, pois era o nosso objetivo. Então é dever cumprido, chegou o momento do mata-mata. Agora exige muito foco, concentração e muita determinação para buscarmos essa classificação. Eu estou muito motivado e espero seguir contribuindo e ajudando a equipe", disse o atleta à TV Palmeiras.