Pintado respeita decisão do Santos jogar na Vila e fala sobre trabalho na Portuguesa

A ida de São Paulo e Palmeiras como mandantes para às quartas do Paulistão complicou a ideia do Santos jogar na capital, já que o Ministério Público de São Paulo não permite dois clubes grandes jogarem no mesmo dia na cidade. A sugestão seria o Peixe, portanto, jogar na sexta, o que não agradou a diretoria.

Nos vemos Domingo, torcedor????#SomosLusa #VamosaLuta pic.twitter.com/zlav2J6scf ? Portuguesa ??? (@Lusa_Oficial) March 12, 2024 Um dos motivos para a Portuguesa estar de volta ao mata-mata após 13 anos foi a chegada do experiente treinador, que ajudou na conquista de sete dos dez pontos da equipe na primeira fase. O ex-volante explicou o crescimento do time após ele assumir o cargo. "Primeiro tentar absorver a pressão que o grupo tinha. O maior peso tinha que ser do comandante. Foi importante ter detectado, ter assumido isso. Eu não fiz nada sozinho, eu sou parte de uma equipe e aproveitei algo de bom que eu já tinha aqui dentro: a qualidade e o comprometimento dos jogadores, o amor da diretoria. Tudo isso fez com que as coisas dessem certo e a gente está muito feliz nesse momento", finalizou.