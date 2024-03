Palmeiras volta a encarar a Ponte Preta em duelo eliminatório pelo Paulista depois de quatro anos

Depois, os times voltaram a se enfrentar na semifinal em 2017. Dessa vez, a Ponte Preta foi quem levou a melhor e se classificou à decisão. No primeiro jogo, o time de Campinas fez 3 a 0 e depois sofreu uma derrota por 1 a 0, no Allianz Parque, garantindo a vaga. Na decisão, posteriormente, perdeu o título para o Corinthians.

Além disso, as equipes travaram batalhas na primeira fase do Torneio Início de 1953 e das semifinais do Torneio Laudo Natel e da Taça São Paulo de 1973, com o Alviverde levando a melhor em todas.

O Palmeiras fechou a fase de grupos do Campeonato Paulista com 28 pontos, na liderança do Grupo B e dono da melhor campanha. Foram oito vitórias e quatro empates. A Ponte Preta, por sua vez, que garantiu a vaga nas quartas na última rodada, com 17 pontos, na segunda colocação da chave. A Macaca teve quatro vitórias, cinco empates e três derrotas.