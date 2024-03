Nos pênaltis, Nacional-URU bate Always Ready e avança à fase de grupos da Libertadores

O Nacional-URU garantiu, no Estádio Gran Parque Central, nesta quinta-feira, a última vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores. A equipe venceu o Always Ready, no tempo normal por 2 a 1, mas, por ter perdido o jogo de ida por 1 a 0, a decisão foi aos pênaltis. Nas penalidades, os mandantes venceram por 5 a 4, convertendo todas as suas cobranças.

Com o resultado conquistado, o Nacional-URU permanece na Copa Libertadores e vai à fase de grupos da competição. O boliviano Always Ready, por sua vez, se despede do torneio após passar pelas duas primeiras fases. O sorteio da fase de grupos será na segunda-feira.

O Always Ready volta aos gramados apenas no dia 27 deste mês para enfrentar o San Jose pela fase de grupos do Campeonato Boliviano. Já o Nacional, pela quinta rodada do Campeonato Uruguaio, recebe, neste domingo, às 19h30 (de Brasília), o Progreso, no Estádio Gran Parque Central.