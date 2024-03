Nos pênaltis, Criciúma elimina Brasiliense e avança à terceira fase da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, o Criciúma visitou o Brasiliense em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil e, após o empate por 1 a 1, avançou nos pênaltis. O gol dos mandantes foi marcado por Tarta, enquanto Eder anotou para os visitantes.

Assim, com o resultado positivo, o Tigre avançou à terceira fase da Copa do Brasil e, agora, aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário. Já o Brasiliense, que havia passado pelo Itabaiana na estreia, se despede da competição.

O próximo confronto do Criciúma será diante do Hercílio Luz, no próximo domingo, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Catarinense. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse. Já o Brasiliense retorna aos gramados na próxima quarta-feira, diante do Cuiabá, às 20 horas (de Brasília). O jogo, válido pela ida da Copa Verde, acontecerá no Estádio Elmo Serejo Farias.