Nestor é cortado, e São Paulo inscreve atacante André Silva para fase final do Paulistão

? Novidade na lista do Paulistão!

O atacante André Silva foi inscrito no torneio e está à disposição do técnico Thiago Carpini para o duelo com o Novorizontino, no MorumBIS, pelas quartas de final.

O recém-contratado ficou com a vaga de Nestor, que por recomendação do médico... pic.twitter.com/dzB6vZcDkr

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 14, 2024

Com isso, André Silva passa a ficar à disposição do técnico Thiago Carpini para as quartas de final do Paulistão. O São Paulo terá pela frente o Novorizontino neste domingo, a partir das 18 horas (de Brasília), no Morumbis.