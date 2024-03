Multicampeã, Jana cita expectativa para reestrear pelo Santos e projeta Brasileirão

Revelada nas categorias de base do Santos, Jana está de volta ao clube paulista após uma passagem pelo Botafogo. A defensora de 35 anos fará sua reestreia pelas Sereias da Vila nesta sexta-feira, às 19 horas (de Brasília), no duelo contra o Real Brasília, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

"Uma expectativa muito grande para poder fazer a minha reestreia com a camisa do Santos. Tenho feito um trabalho muito forte de preparação, junto com toda a equipe e acredito que posso ajudar muito o Santos. Estou me sentindo muito bem fisicamente e estou pronta para essa estreia", disse.

Pelo Santos, Jana conquistou dois títulos de Copa do Brasil (2008 e 2009), duas edições da Copa Libertadores da América (2009 e 2010), além de duas conquistas do Campeonato Paulista (2010 e 2011) e o Mundial de Clubes em 2011.