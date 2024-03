Milan bate Slavia Praga novamente e avança às quartas da Liga Europa

?????? ??????#SLPACM #SempreMilan #UEL pic.twitter.com/NbnqXekkTl

? AC Milan BR (@acmilanbr) March 14, 2024

O jogo

Assim como na partida de ida, o Slavia Praga teve um atleta expulso no primeiro tempo. Aos 20 minutos, Holes deixou as travas da chuteira em Calabria e recebeu o vermelho. A equipe italiana abriu o placar aos 33, após jogada construída pela esquerda. Rafael Leão encontrou Pulisic, que dominou do outro lado da área, limpou a marcação e tocou no canto do goleiro Stanek.

Três minutos depois, veio o segundo, de novo pela esquerda. Theo Hernández tabelou com Rafael Leão e encontrou Loftus-Cheek, que só empurrou para o gol aberto. Aos 51, ainda na primeira etapa, foi a vez de Leão, enfim, chegar às redes. O português recebeu de Pulisic no bico da área, puxou para dentro e soltou um canhão, no ângulo de Stanek.

O Slavia Praga conseguiu descontar no segundo tempo. Aos 40 minutos, a equipe da casa fez linda troca de passes até a bola chegar em Jurasek, que bateu no canto do goleiro Sportiello.