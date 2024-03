Meia Kevin De Bruyne fica fora da lista de convocados da Bélgica para amistosos

A seleção da Bélgica divulgou nesta quinta-feira a lista de 25 convocados para disputar dois amistosos em março. O meia Kevin de Bruyne ficou fora da relação.

Mesmo com o atleta recuperado da lesão na coxa que o fez perder parte da temporada, o treinador Domenico Tedesco optou por não convocá-lo.

"Ele vem jogando com um pequeno problema na virilha. Conversei com ele e decidimos que o risco é muito grande. É melhor dar tempo para que se recupere no City e possamos contar com ele na Euro", disse o técnico.