Luciano iguala seu melhor início de ano no São Paulo e segue provando seu valor no clube

No último domingo, Luciano atingiu uma notável marca com a camisa do São Paulo. O atacante balançou as redes na suada vitória sobre o Ituano, alcançou os 70 gols e se isolou como o terceiro maior artilheiro da história do clube no século XXI.

O camisa 10 são-paulino foi importante na classificação tricolor às quartas de final da atual edição do Campeonato Paulista. Além de ter marcado o segundo gol diante do Galo Itu, o jogador também foi às redes nos triunfos contra Santo André e Inter de Limeira.

Até aqui, Luciano foi utilizado pelo técnico Thiago Carpini em todos as 13 partidas do São Paulo. Começou como titular em nove delas e foi reserva em quatro. Foram dois gols após integrar o 11 inicial e um após sair do banco de reservas.