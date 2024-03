Liverpool volta a golear o Sparta Praga e avança às quartas da Liga Europa

Ainda aos 13 minutos, Gakpo completou o cruzamento do próprio Salah para fazer o quarto gol do Liverpool. Já no fim da etapa inicial, aos 40 minutos, Birmancevic aproveitou ótimo lançamento de Preciado e descontou para o Sparta Praga.

No início do segundo tempo, Szoboszlai contou com um desvio de seu chute na defesa para matar o goleiro Vindahl e marcar o quinto dos Reds aos três minutos. Depois de oito minutos, Gakpo desviou de letra o chute de Elliot e fez o sexto gol do Liverpool para sacramentar a goleada.

Veja outros resultados desta quinta-feira de Liga Europa:



Brighton 1 x 0 Roma



Atalanta 2 x 1 Sporting



Bayer Leverkusen 3 x 2 Qarabag