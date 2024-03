Leila Pereira admite revolta com decisão do TJD de não suspender são-paulinos: "Você pode xingar e depois paga uma multa"

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, manifestou sua revolta com a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) em punir com multas os são-paulinos envolvidos na confusão após o Choque-Rei disputado no Morumbis, no último dia 3 de março.

Calleri, Wellington Rato e Rafinha, além do presidente do São Paulo, Julio Casares, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, o diretor adjunto, Fernando Chapecó, e o auxiliar técnico Estephano Djian, foram denunciados pelo TJD-SP após o árbitro relatar na súmula ofensas e xingamentos contra ele nos corredores que dão acesso aos vestiários do Morumbis.

A pena dos envolvidos poderia ser de até seis jogos de suspensão, o que tiraria três dos atletas mais importantes do elenco do São Paulo da fase final do Campeonato Paulista. Porém, em acordo costurado entre as partes, o TJD-SP converteu a punição em multas que totalizam cerca de R$ 200 mil.