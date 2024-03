Henrique Dourado projeta reencontro com Santos e cita dificuldades de jogar na Vila

Nos vemos Domingo, torcedor????#SomosLusa #VamosaLuta pic.twitter.com/zlav2J6scf

? Portuguesa ??? (@Lusa_Oficial) March 12, 2024

Henrique Dourado, contudo, acredita que a Portuguesa tem potencial para eliminar o Peixe e seguir com o sonho do título do Paulistão.

"Só que a nossa equipe tem se preparado bem nessa semana. Vai ser um jogo só, então temos que entrar bastantes concentrados para fazermos aquilo que apresentamos no campeonato e eu acredito que vamos para lá em busca dessa classificação", completou.

Durante a carreira, Dourado, de 34 anos, defendeu Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Vitória SC (Portugal), Cruzeiro, Chapecoense e Henan (China).