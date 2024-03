Fabrício Bruno agradece ao Flamengo após convocação para a Seleção Brasileira

Novos convocados para a Seleção Brasileira! ??

O treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, anunciou a convocação do goleiro Léo Jardim, do Vasco, do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e do atacante Galeno, do Porto (POR).

Inicialmente, a vaga era de Marquinhos, mas o jogador do PSG voltou a sentir uma lesão muscular e foi cortado. O zagueiro não joga desde o dia 17 de fevereiro. Além dele, Gabriel Martinelli e Ederson estão fora por problemas físicos. Com isso, Léo Jardim, do Vasco, e Galeno, do Porto, também foram chamados para defender a Seleção.

O Brasil vai realizar dois amistosos neste mês de março. No dia 23 encara a Inglaterra, às 16 horas (de Brasília), em Wembley, em Londres, e no dia 25 enfrenta a Espanha, às 17h30, no Santiago Bernabéu, em Madri.