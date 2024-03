Fábio Matias exalta classificação do Botafogo para a fase de grupos da Libertadores

Nesta quarta-feira o Botafogo conquistou a vaga na fase de grupos da Libertadores após o empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino no tempo regulamentar (3 a 2 no agregado), no Estádio Nabi Abi Chedid. O objetivo alcançado parece ter sido o ponto final para exorcizar o "fantasma" de 2023, ano marcado pela perda do título brasileiro.

Após a partida em Bragança Paulista, o técnico Fábio Matias exaltou a classificação alvinegra. O comandante destacou as substituições, principalmente após a expulsão de Damián Suárez.

"Sabíamos que teríamos um jogo difícil hoje e que o Bragantino teria 25 minutos de pressão, nós tentamos equilibrar as coisas. A gente tem trabalhado as questões de jogo ofensivo, mas isso demora um pouco a se desenvolver. É um baita clube que enfrentamos. Quando tivemos um jogador a menos precisamos de algo a mais, os jogadores uniram as forças. As substituições deram certo e os jogadores entenderam o jogo. Nós até voltamos melhor do segundo tempo, não sofremos a mesma pressão dos 20 primeiros minutos, mas tivemos a infelicidade da expulsão, isso mudou a característica do jogo, aí tivemos que fechar os corredores. A entrada de todos nos ajudou a conquistar a classificação", disse.