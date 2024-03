Entenda como Gabriel Brazão pode ajudar o Santos após passagem pelo futebol europeu

"Posso ajudar pelo o que eu vivi fora. Vivi outros culturas, várias formas de jogo, jogos diferentes. Na Itália é um jogo mais tático, na Espanha é mais de posse de bola. Eu posso agregar isso com meus companheiros", disse o jogador do Peixe.

"Aprendi muito. Futebol italiano é muito tático, mais defensivo. Tive grandes treinadores, aprendi muito na Inter de Milão com o professor Inzaghi. Trabalhei com grandes jogadores, que me passaram experiência. No futebol não é só chegar e jogar, taticamente aprendi muito e acho que consigo ajudar meus companheiros por essa visão mais tática", acrescentou.

Tratado como uma das grandes promessas para o futuro da Seleção Brasileira no gol, Brazão não deslanchou em sua carreira. Ele soma apenas 11 partidas disputadas no futebol profissional, a última delas em fevereiro do ano passado.

O baixo número de jogos tem uma explicação: o goleiro sofreu com lesões no joelho e precisou operá-lo três vezes no curto período de nove meses. Apesar da pouca idade, ele acredita que pode ajudar o elenco do Santos e competir por espaço com o titular João Paulo.

"Tive uma passagem lá. Não só eu, mas meus companheiros viemos aqui para construir história, colocar nosso nome na história do clube e fazer um grande trabalho. Mesmo sendo muito jovem, creio que posso ajudar os companheiros a terem uma visão mais ampla, vamos dizer. Estou aqui para ajudar, para somar", afirmou.