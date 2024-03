Em jogo de expulsões, Corinthians vence São Bernardo e se classifica para oitavas da Copa do Brasil

O Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe comandada por António Oliveira venceu o São Bernardo por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, no Estádio 1º de Maio, pela segunda fase. O confronto contou com gols de Yuri Alberto e Pedro Raul, e ficou marcado por três expulsões, sendo duas dos visitantes (Rodrigo Garro e António Oliveira) e uma dos mandantes (Helder Maciel).

O adversário do Timão nas oitavas de final do torneio nacional será definido por sorteio, com a presença dos clubes que se classificaram para a Copa Libertadores. Os duelos desse estágio estão programados para o mês de maio.

Agora, o Corinthians só deve entrar em campo de forma oficial no começo de abril, para a disputa da primeira rodada da Copa Sul-Americana. Já o São Bernardo aguarda o começo da Série C do Campeonato Brasileiro, previsto para começar em meados do mesmo mês. Ambas as equipes não se classificaram para as quartas de final do Paulistão.