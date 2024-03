Elenco feminino do São Paulo para a temporada 2024 é apresentado no Morumbis; veja detalhes

Nesta quinta-feira, a equipe feminina principal do São Paulo para a temporada de 2024 foi apresentada no Morumbis. Marcaram presença no evento toda a comissão técnica e atletas. O treinador Thiago Viana e as jogadoras Camilinha e Dudinha ainda concederam entrevista coletiva.

Após dois meses de preparação em pré-temporada, o grupo tricolor foi apresentado oficialmente para a imprensa antes de estrear diante do Cruzeiro. O duelo está marcado para este sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), pela Série A1 do Brasileirão feminino.

Durante o bate-papo, o comandante são-paulino detalhou o período de preparação para a temporada. Neste ano, o São Paulo disputará, inicialmente, duas competições: o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro.