Diretoria do Corinthians quase contratou Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo; relembre

Nesse período em que foi técnico dos Filhos do Terrão, Zanardi teve contato com Augusto, assessor da categoria sub-17 entre 2015 e 2016. Juntos, inclusive, conquistaram a Copa do Brasil da categoria, título inédito na ocasião.

Sem Mano e com referências positivas a respeito do trabalho de Zanardi, a diretoria do Timão iniciou conversas com o treinador do São Bernardo e avançou para formalizar uma proposta. No entanto, teve um empecilho: o regulamento do Campeonato Paulista.

As normas do Estadual de São Paulo proíbem que um treinador dirija mais de uma equipe do torneio na mesma edição. Ou seja, se Zanardi assumisse o Corinthians, não conseguiria comandar a equipe no Paulistão, pois já esteve à beira do campo pelo São Bernardo.

Com essa condição, o Timão recuou e foi atrás de António Oliveira, que vivia momento de estabilidade no Cuiabá. Zanardi, prestigiado no São Bernardo, seguiu seu trabalho normalmente e se considera feliz na equipe do ABC.

O Bernô vem sendo uma pedra no sapato no Timão. A equipe, sob o comando de Márcio, bateu o Corinthians nas últimas duas oportunidades, ambas no estádio 1º Maio. Na atual edição do Paulistão, inclusive, a vitória sobre o Alvinegro ocorreu em um cenário de desvantagem numérica em grande parte do duelo.

O São Bernardo fez boa campanha no Campeonato Paulista, com seis vitórias, três empates e três derrotas, mas não garantiu classificação para as quartas de final. Na Copa do Brasil, a equipe bateu o Olaria por 1 a 0 na primeira fase, fora de casa.