Diniz segue com problemas para o clássico contra o Flamengo pela semifinal do Carioca

O Fluminense segue com a preparação visando o clássico deste sábado, contra o Flamengo, no Maracanã. Os tricolores, após serem derrotados por 2 a 0, precisam vencer por três gols de diferença para avançar à final do Campeonato Carioca de maneira direta. Além da tarefa complicada nos 90 minutos restantes, o técnico Fernando Diniz tem problemas para a montagem da equipe.

O lateral direito Samuel Xavier sofreu uma lesão no músculo da panturrilha direita e segue de fora. Além dele, o zagueiro Marlon, com dores no joelho, e o atacante Douglas Costa, com lesão no músculo anterior da coxa direita, dificilmente estarão aptos para atuar no fim de semana.