Diante da Portuguesa, Santos tenta retornar às semifinais do Paulistão depois de cinco anos

De lá para cá, o Santos nunca mais disputou as semis do Campeonato Paulista. Em 2020, com Jesualdo, a equipe foi derrotada pela Ponte Preta, em plena Vila Belmiro, nas quartas de final, por 3 a 1, e não avançou de fase.

Nos três anos seguintes, em 2021, 2022 e 2023, o time sequer se classificou à fase de mata-mata do Estadual. E mais do que isso, o Peixe brigou para não cair à Série A2 da competição.

De volta à fase eliminatória do Paulistão, desta vez o Santos chega embalado para a etapa decisiva do torneio. O time comandado por Fábio Carille, responsável por eliminá-lo em 2019, encerrou a primeira fase na liderança do Grupo A e com a segunda melhor campanha geral, só abaixo do Palmeiras.

No total, foram 25 pontos conquistados em 12 partidas. A equipe obteve oito vitórias, um empate e três derrotas - um aproveitamento de 69,4%.

Nas quartas de final do Paulista de 2024, o Santos enfrentará a Portuguesa. O duelo está agendado para domingo, às 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro.