Deyverson admite sonho em jogar no Vasco e não descarta Corinthians: "Estou de coração aberto"

Deyverson não descartou defender o Corinthians em um futuro próximo. Autor do gol do tricampeonato da Libertadores do Palmeiras, contra o Flamengo, o atacante admitiu que não fecharia as portas para o Timão, que tem António Oliveira como seu treinador, com quem o atacante trabalhou no Cuiabá.

"Se o Corinthians bater na minha porta, estou de coração aberto, porque sou profissional. Sou profissional e tenho que fazer meu trabalho. Sei que muitas pessoas não irão atender, irão apontar o dedo e falar que sou ingrato, mas não sou ingrato. Sou grato, mas sou profissional. Muitas pessoas que sabem de futebol entenderiam isso", disse Deyverson em entrevista à TNT Sports.

Carrasco do Flamengo e conhecido por seu jeito irreverente dentro e fora do campo, Deyverson também revelou seu desejo de atuar pelo Vasco da Gama, seu clube do coração. Estando em seu último ano de contrato com o Cuiabá, o atacante ainda não definiu seu futuro.