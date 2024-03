De contratos renovados, Belém e Iba Ly ainda buscam primeiras oportunidades com Carpini no São Paulo

Com Thiago Carpini, o volante pôde ser utilizado somente uma vez. No entanto, não saiu do banco no empate diante do Guarani, em 1 a 1, pela décima rodada do Paulistão. Antes e depois disso, não foi nem relacionado para as demais partidas.

Vale lembrar que, neste momento, o Estadual permite somente sete estrangeiros relacionados por partida. De forma geral, em seu elenco, o São Paulo possui dez nascidos fora do país. Com isso, Carpini tem preferido utilizar os demais atletas do grupo. Além disso, o Tricolor possui um meio-campo recheado de opções.

Já Matheus Belém vive uma situação um pouco diferente , pois integra a lista B do São Paulo para o Campeonato Paulista. Promovido ao profissional, o zagueiro treina junto ao grupo no CT da Barra Funda há algum tempo, mas ainda não recebeu sequência na equipe principal.