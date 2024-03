Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador na história a vencer 800 partidas na carreira

With confidence and drive, here we go? pic.twitter.com/bThKoytET7

O segundo colocado na lista é o argentino Lionel Messi, que tem 713 triunfos na carreira. Três brasileiros aparecem no top 10 de atletas com mais jogos vencidos: Rogério Ceni (638, sétimo colocado), Roberto Carlos (634 jogos, oitavo colocado) e o goleiro Fábio (632, nono colocado).

A IFFHS, responsável pelo levantamento, considera somente jogos oficias por clubes. Os amistosos são levados em conta apenas em partidas por seleções.