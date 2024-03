Corinthians contrata atacante com passagem por seleções de base do Uruguai para o sub-20

O Corinthians contratou um reforço estrangeiro para integrar o elenco da equipe sub-20. Aos 18 anos, o atacante Franco Delgado assinou contrato com o clube alvinegro até março de 2027.

"Muito feliz por poder assinar meu primeiro contrato profissional com o Corinthians. Muito obrigado à minha família, minha namorada e amigos que sempre me apoiaram. Agradecer também aos torcedores que me acolheram. Estamos juntos. Vai, Corinthians!", publicou o atleta por meio de seu perfil no Instagram.

Contratado após passar pelo Danubio, Delgado já integrou seleções de base do Uruguai e vinha treinando com o elenco sub-20 do Corinthians. Por meio de seu perfil no Instagram, além de uma foto da assinatura do contrato, ele publicou imagens com o uniforme do novo clube.