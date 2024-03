Com retorno de Toni Kroos, Alemanha anuncia convocados para amistosos contra França e Holanda

Unsere 2??6?? für die Länderspiele gegen Frankreich ?? und die Niederlande ??! #dfbteam #FRAGER #GERNED pic.twitter.com/taOVVL47Gf

? DFB-Team (@DFB_Team) March 14, 2024

Em fevereiro deste ano, o meio-campista explicou a decisão de voltar a atuar pela seleção alemã em suas redes sociais.

"Gente, curto e indolor: voltarei a jogar pela Alemanha a partir de março. Por que? Porque foi um pedido do treinador da seleção, porque estou disposto a isso e tenho certeza de que podemos fazer muito mais com a equipe na Eurocopa do que as pessoas imaginam atualmente!", afirmou.

Pela seleção nacional, Kroos foi campeão mundial em 2014. O atleta tem mais de 100 partidas pelo seu país, marcou 17 gols e distribuiu 19 assistências.

Além do experiente jogador de 34 anos, a Alemanha conta com outros grandes meio-campistas para os confrontos: Andrich, do Bayer Leverkusen, Gundogan, do Barcelona, e Kimmich, do Bayern de Munique, apesar de aparecer na lista como defensor.