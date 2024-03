Com dois centroavantes, Corinthians está pronto para enfrentar o São Bernardo; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o São Bernardo pela segunda fase da Copa do Brasil, no Estádio 1º de Maio. Para o duelo, o Timão terá os centroavantes Yuri Alberto e Pedro Raul escalados de início.

O técnico António Oliveira, portanto, optou por começar o jogo com Ángel Romero no banco de reservas. Cacá, o último reforço da equipe antes do fim da janela de transferências, foi relacionado pela primeira vez. Raniele, que sofreu trauma no tornozelo direito na vitória por 3 a 2 contra o Santo André, vai jogar normalmente.

Assim, o Corinthians está escalado com: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul.