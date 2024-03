Com 5 atletas que atuam no Brasil, Colômbia anuncia convocação para amistosos de março

Ellos son los elegidos por Néstor Lorenzo para enfrentar a ?? y ?? el 22 y 26 de marzo.

James Rodríguez, do São Paulo, e Richard Ríos, do Palmeiras, foram convocados pela Colômbia nesta Data Fifa. As semifinais do Campeonato Paulista serão realizadas no dia 27 de março, um dia depois do amistoso contra a Romênia. Desta forma, é pouco provável que ambos reúnam condições de serem titulares, principalmente James, que costuma iniciar entre os 11.

Outros três jogadores que atuam no Brasil foram chamados: Rafael Borré, do Internacional, Jhon Arias, do Fluminense, e Santiago Arias, do Bahia.

De todas as equipes brasileiras que tiveram jogadores convocados para a seleção colombiana, o Fluminense é o único que não será lesado pela Data Fifa, já que a partida de volta da semifinal do Carioca acontece no próximo domingo e, caso avance, a final será realizada nos dias 31 de março e 7 de abril.