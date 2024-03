Chapecoense anuncia goleiro Matheus Cavichioli até o final de 2024

No clube de Minas Gerais, onde chegou em 2020, o goleiro passou quatro temporadas e disputou 160 partidas, incluindo jogos da Série A, Série B, Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil.

Por fim, a Chapecoense, que não se classificou para o mata-mata do Campeonato Catarinense, só retorna aos gramados no próximo dia 19 de abril, diante do Ituano, pela primeira rodada da Série B.