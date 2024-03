CBF publica nota em apoio a Vinicius Júnior após brasileiro sofrer ataques racistas

"O combate ao racismo no futebol é uma das minhas missões também no Conselho da Fifa. Nesta quinta-feira, a Fifa informou que fará um manifesto global contra o racismo em maio. O anúncio será no Congresso da entidade com a participação das 211 filiadas. Vinícius, siga fazendo gols, driblando os adversários e encarando os racistas. O futebol brasileiro está ao seu lado, enfrentando os preconceituosos", completou Ednaldo.

Além disso, o próprio Vinícius Júnior utilizou suas redes sociais para cobrar da Uefa punições para a torcida do Atlético de Madrid, nesta quinta-feira.

"Espero que vocês já tenham pensado na punição deles. É uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente", escreveu o brasileiro pedindo que a Uefa tome medidas.