Carille conta com retornos e pode voltar a escalar time-base do Santos contra a Portuguesa

Sendo assim, o Santos pode voltar a entrar em campo com a formação tida como ideal. A linha de defesa formada por Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan (ou Hayner), os dois volantes, João Schmidt e Pituca, o meia de armação, que deve ser Cazares, Guilherme pela esquerda, Otero pela direita e um atacante centralizado, que deve ser Furch.

A última vez que Carille conseguiu escalar essa base foi no clássico diante do Corinthians, na Vila Belmiro. De lá para cá, o treinador sempre teve que lidar com desfalques.

Por exemplo, ele ficou quatro partidas consecutivas sem ter à disposição um meia armador, já que Cazares e Giuliano estavam machucados. O equatoriano só voltou a ser escalado no duelo contra o Bragantino, quando Otero não estava disponível.

Depois, contra a Inter de Limeira, Carille decidiu preservar alguns jogadores. Desta vez, a única ausência é o atacante Willian Bigode, que está fora do Paulistão.

Fábio Carille vive a expectativa de contar com Giuliano diante da Lusa. Ele foi relacionado na última partida, mas só ficou no banco de reservas e deve enfim ser utilizado contra a Portuguesa. O meia treinou com o time no CT Rei Pelé na última quarta-feira, mas a tendência é que inicie o duelo no banco de reservas.