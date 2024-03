Aston Villa goleia Ajax e avança às quartas da Conference League

Nesta quinta-feira, no Villa Park, o Aston Villa recebeu o Ajax pela partida de volta das oitavas da Conference League, e goleou por 4 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Ollie Watkins, Leon Bailey, Jhon Durán e Diaby.

Assim, com o resultado positivo, o time comandado por Unai Emery, que havia empatado sem gols no confronto de ida, avançou às quartas da competição e, agora, aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário. Por outro lado, o Ajax se despede do torneio.

O Aston Villa retorna aos gramados no próximo domingo, diante do West Ham, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 11 horas (de Brasília), no London Stadium. Já o Ajax enfrenta o Sparta Roterdã, também no domingo. No entanto, por sua vez, pela 26ª rodada do Campeonato Holandês. A bola rola às 12h45 (de Brasília), no Sparta Stadion.