Arboleda, do São Paulo, é convocado pela seleção do Equador para amistosos de março

?? O zagueiro Arboleda foi convocado para defender a Seleção Equatoriana nos amistosos diante de Guatemala, no dia 21, e Itália, no dia 24, ambos nos Estados Unidos.#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/NMyswe0mQ4

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 14, 2024

Apesar da data Fifa acontecer durante a disputa da fase final do Campeonato Paulista, a tendência é que os são-paulinos não sejam desfalque para o técnico Thiago Carpini no mata-mata do torneio.

Nas quartas de final do Estadual, o São Paulo encara o Novorizontino neste domingo (17). Já as semifinais serão no dia 27. Ou seja, Arboleda, assim como os outros atletas, já deve estar de volta e à disposição caso o Tricolor avance de fase.

Arboleda é titular e zagueiro de confiança do técnico Thiago Carpini. O equatoriano entrou em campo em nove das 13 partidas do Tricolor na atual temporada e iniciou os últimos três jogos formando dupla com Ferraresi, que também vem se firmando como titular.