Após rusgas, Murilo pede para que rivalidade entre Palmeiras e São Paulo fique "dentro de campo"

Um dos pilares defensivos do Palmeiras, Murilo retorna a campo no sábado, no duelo entre Palmeiras e Ponte Preta, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida está marcada para as 18h (de Brasília), na Arena Barueri. O Verdão fechou a primeira fase invicto, na liderança do Grupo B e com a melhor campanha geral do torneio.