Após reviravolta, semifinal entre Vasco e Nova Iguaçu pode ser no Maracanã

O jogo da volta entre Nova Iguaçu e Vasco, pela semifinal do Campeonato Carioca, virou questão política após a Federação do Rio confirmar o Estádio Raulino de Oliveira como local da partida.

O Nova Iguaçu alegou que não recebeu resposta do Consórcio que administra o Maracanã após o pedido para usar o estádio. A divulgação do fato fez o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vir a público para tentar amenizar a situação. O político destacou que o Maracanã poderia ser usado neste domingo.

Com isso, dirigentes de Nova Iguaçu e Vasco se movimentaram para mudar o local da partida para o Maracanã. O clube da Baixada, mandante do jogo, enviou novo ofício ao Consórcio Maracanã.