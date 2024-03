Após classificação e gol, Salah atinge marca histórica no Liverpool

Nesta quinta-feira, o Liverpool voltou a golear o Sparta Praga e garantiu sua classificação para as quartas de final da Liga Europa. Mohamed Salah, camisa 11 da equipe, tem outro motivo para comemorar o resultado elástico. Isso porque o egípcio, com o tento marcado neste jogo, se tornou o primeiro jogador da história a atingir a marca de 20 ou mais gols por sete temporadas seguidas no clube inglês.

The first player in our history to score 20+ goals in all competitions for seven successive seasons ?? pic.twitter.com/5y9RAT8SIB