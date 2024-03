António Oliveira exalta organização do Corinthians após vitória contra São Bernardo: "Equipe adulta"

Não vou tecer qualquer comentário sobre a arbitragem, faz o seu trabalho, o melhor que sabe. Eu acho é que função de árbitro não é fácil. Muito mais ainda sem o auxílio do VAR. Não gostaria de ser árbitro. Se existe um elemento no campo do jogo que não pode errar é ele. Tudo cai sobre ele, todas as revoltas e frustrações batem nele. Também acho que ele deve zelar pela saúde do jogo, é mais bonito ver um jogo 11 x 11 do que condicioná-lo de forma desnecessária como foram aqueles cartões amarelos. Em relação a mim eu nem vou comentar. Já estou no Brasil há quatro anos, vou começar meu quinto Brasileirão, os árbitros já me conhecem. Acho que o comportamento deles deve ser igual para todos, sem olhar as caras. Se for assim, estou aqui para ajudá-los, dentro da minha forma de ser e estar, isso não vou mudar. Acho que eles devem zelar pela saúde do jogo, não condicionar com uma expulsão aqui ou ali", disse António.

O Corinthians venceu o São Bernardo com gols de Yuri Alberto e Pedro Raul, ambos na primeira etapa. A equipe fez jogo seguro e poderia até ter ampliado o marcador na reta final.

O adversário do Timão na terceira fase do torneio nacional será definido por sorteio, com a presença dos clubes que se classificaram para a Copa Libertadores. Os duelos desse estágio estão programados para o mês de maio.

Agora, o Corinthians só deve entrar em campo de forma oficial no começo de abril, para a disputa da primeira rodada da Copa Sul-Americana. Já o São Bernardo aguarda o começo da Série C do Campeonato Brasileiro, previsto para começar em meados do mesmo mês. Ambas as equipes não se classificaram para as quartas de final do Paulistão.

