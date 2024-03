WTorre dá novo prazo para conclusão da obra no gramado do Allianz Parque

A Real Arenas, empresa da WTorre responsável pela gestão do Allianz Parque, deu nova atualização sobre o andamento da obra no gramado da casa do Palmeiras. A empresa, que antes havia dado o prazo de conclusão para a última terça-feira, diz que o campo estará pronto nesta sexta-feira.

"A fornecedora Soccer Grass já instalou dez toneladas de cortiça na arena, e a previsão é que reforma esteja totalmente concluída em mais 48 horas. Desta forma, o gramado estará pronto para os devidos testes dos jogadores do Palmeiras e pela Federação Paulista de Futebol para a liberação de disputa de partidas oficiais já na sexta-feira (15/03)", diz a nota da Real Arenas enviada à Gazeta Esportiva.

A impossibilidade de concluir a manutenção do gramado na última terça-feira se deu devido a não liberação da cortiça, material que falta ser implantado. Contudo, três carretos importados foram liberados na tarde desta quarta-feira, enquanto os outros serão nacionalizados até amanhã. Ao todo, 22 toneladas de cortiça foram importadas de Portugal para ser instalada no gramado do Allianz Parque.