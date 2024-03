Versatilidade é trunfo para Bidon no Corinthians, mas físico ganha atenção especial

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Breno é bem avaliado pela comissão técnica e que sua versatilidade é um trunfo para que ele tenha mais chances no profissional. O jovem fez sua estreia no time de cima no empate em 0 a 0 com o Água Santa, no último domingo, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Nesse duelo, Bidon foi utilizado como primeiro volante em uma trinca durante a segunda etapa, sendo responsável pelo primeiro passe. Mesmo assim, António Oliveira e companhia não descartam utilizá-lo em outras posições, o que pode depender do contexto de cada jogo.

Parte física ganha atenção especial

Bidon e Kayke, que também foi promovido recentemente ao profissional, fazem um trabalho à parte de fortalecimento físico no CT Dr. Joaquim Grava. A comissão técnica diagnosticou que a dupla precisa reforçar esse aspecto para competir em melhor nível na equipe de cima.

A questão física, além da concorrência no setor, faz com que Bidon não tenha minutagem tão expressiva no profissional até o momento. Como ainda tem idade para a base, o jovem pode em determinado momento descer para o sub-20, que se prepara para o início do Campeonato Brasileiro da categoria.

Por ora, mesmo com esses fatores, Breno segue treinando na equipe principal e é opção para o técnico António Oliveira. O jovem tem a chance de ser relacionado para o duelo contra o São Bernardo, nesta quinta-feira (14), pela segunda fase da Copa do Brasil.