Vasco protesta contra semifinal do Carioca fora do Maracanã: "Faz mal ao futebol"

No jogo de ida, aliás, o Vasco entrou com a frase "Maracanã Para Todos" estampada no uniforme. Poucas horas antes do primeiro jogo, o clube publicou em suas redes sociais "o MEU lugar, o NOSSO lugar, o lugar DE TODOS!", referindo-se ao Maracanã.

Sem o Maracanã, a partida vai ser disputada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, por escolha do Nova Iguaçu, mandante do jogo. A bola vai rolar a partir das 16 horas (de Brasília) no domingo.

No jogo de ida, os dois times ficaram no empate em 1 a 1. O Vasco precisa vencer para chegar à decisão do Campeonato Carioca, um novo empate dá a vaga para o Nova Iguaçu por conta da campanha do time na primeira fase.

Veja a nota do Vasco na íntegra:

Um Maracanã de poucos faz mal ao futebol. É, no mínimo, lamentável a dificuldade em se jogar no estádio.