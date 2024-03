Torcida organizada do Palmeiras se reúne com WTorre no Allianz Parque

Membros da diretoria da Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras, se reuniu com a WTorre, empresa responsável pelas obras no gramado do Allianz Parque, nesta quarta-feira. Em vídeo publicado no perfil oficial da torcida organizada, no Instagram, Jorge revelou que buscou a reunião com a empresa para tirar dúvidas sobre a manutenção do gramado do local, atualmente sem condições de receber jogos.

"Hoje estivemos aqui no Allianz Parque, viemos conversar com o pessoal da WTorre para tirar algumas dúvidas de todos imbróglios que estão acontecendo referente ao gramado e outras questões. Foram tiradas as nossas dúvidas e falaremos tudo para vocês. Agradecemos a WTorre por ter nos recebido, ficamos conversando por um tempo grande. Tiramos bastantes dúvidas, perguntamos de tudo, coisas que nem sabíamos, que imaginávamos de um jeito e na verdade é de outro, tanto do Palmeiras como da WTorre", explicou Jorge Luis, presidente da Mancha Verde.

O gramado do estádio do Verdão está em obras para melhoria da condição desde fevereiro. havia uma expectativa que manutenção fosse concluída na última terça-feira, o que não aconteceu. Os responsáveis aguardam a liberação da cortiça, material que será implantado no gramado.