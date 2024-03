Time de Neymar e Jorge Jesus, Al-Hilal tem recorde de vitórias reconhecido pelo Guinnes

?The longest winning streak in football history is now in #AlHilal's name ... Asia's Leader records continue ? pic.twitter.com/WSic05SM4W

? AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) March 12, 2024

Além de recordista mundial, o time é o líder invicto do Campeonato Saudita com 65 pontos, 13 na frente do segundo colocado Al-Nassr, onde joga Cristiano Ronaldo. O Al-Hilal também disputa as semifinais da Liga dos Campeões da Ásia e as semifinais da Copa nacional.

Neymar participou de duas vitórias do recorde. Antes de lesionar o joelho, o ex-PSG e Barcelona esteve em campo nos triunfos de número dois e três.

Vale lembrar, contudo, que o recorde é no futebol masculino. No geral, o maior número de vitórias consecutivas é de 41, e foi conquistado pelo time feminino do Lyon, da França, entre 28 de abril de 2012 e 18 de maio de 2013.