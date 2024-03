São Bernardo x Corinthians: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pela Copa do Brasil

Para o jogo desta quinta, Corinthians contará com os retornos do técnico António Oliveira e do zagueiro Gustavo Henrique, que estavam suspensos contra o Água Santa. Além da dupla, o volante Raniele voltará a ficar à disposição depois de se recuperar de trauma no tornozelo direito.

Existe a possibilidade de Cacá, último reforço do Corinthians para a temporada, ser relacionado pela primeira vez por António Oliveira. O clube recebeu aval da CBF para utilizar o beque nessa fase da Copa do Brasil.

Como baixas, o Corinthians tem o lateral esquerdo Diego Palacios, que está em fase final de recuperação de artroscopia no joelho esquerdo, e o meia Igor Coronado, que sofreu lesão na coxa. O volante Fausto Vera, com dores no pé, também deve ficar de fora.

Já o São Bernardo fechou sua participação no Estadual com uma vitória por 2 a 0 contra o Mirassol, longe de seus domínios. Apesar da boa campanha do Bernô no Paulistão, com 21 pontos, a equipe não garantiu classificação para as quartas de final.

Na primeira fase da Copa do Brasil, a equipe comandada por Márcio Zanardi bateu o Olaria por 1 a 0, no Rio de Janeiro.

No jogo entre as equipes no Paulistão, o São Bernardo venceu o Corinthians por 1 a 0, com gol de Silvinho. Nesse duelo, o Timão era comandado por Mano Menezes e atuou com um jogador a mais durante a maior parte do confronto.