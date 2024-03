Santos inscreve Miguelito e mais dois jogadores da base para a fase final do Paulistão

O Santos poderá contar com novidades na fase final do Campeonato Paulista. Às vésperas do jogo contra Portuguesa, pelas quartas de final da competição, o clube inscreveu três jogadores da base na Lista B: Miguelito, Enzo Monteiro e Matheus Matias.

O trio já vinha trabalhando com o elenco no CT Rei Pelé há algum tempo, mas só foi registrado no Paulista depois do término da primeira fase, já que o prazo para inscrições já havia se encerrado. Os times classificados podem fazer até quatro mudanças na Lista A, enquanto a Lista B possui vagas ilimitadas a jogadores nascidos depois de 2003, porém maiores de 16 anos.

A primeira delas já foi feita. O Peixe retirou o atacante Willian Bigode, lesionado, e inscreveu Gabriel Brazão, goleiro que foi contratado para esta temporada. O arqueiro desembarcou na Vila Belmiro ainda no fim de janeiro, mas só foi anunciado em fevereiro, após o clube se livrar do transferban.