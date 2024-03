Santos inicia venda de ingressos para jogo contra a Portuguesa pelas quartas do Paulistão

O Santos iniciou nesta quarta-feira a venda de ingressos para a partida contra a Portuguesa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O embate está marcado para domingo, às 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro.

A comercialização ocorrerá apenas de forma on-line até domingo. No dia do embate, a bilheteria do portão 6 do Urbano Caldeira funcionará das 9 horas às 21h15. A bilheteria física, para o visitante, será das 14h às 21h15.

Quem vencer avança para a semifinal do Estadual. O Peixe terminou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 25 pontos. A Lusa ficou em segunda, com 10.