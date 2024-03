Prazo para término da obra no gramado Allianz Parque vence e Palmeiras fica sem previsão de retorno ao estádio

A última partida do Palmeiras no Allianz Parque foi no dia 28 de fevereiro, na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Desde então, o Verdão tem mandado seus jogos na Arena Barueri, que deve ser sua "casa" até ter seu estádio de volta. Por parte da Soccer Grass, empresa responsável pela instalação do sintético, havia uma expectativa de que o Allianz ficasse disponível no dia 17.

Apesar de não ter seu estádio à disposição nessa fase decisiva do Campeonato Paulista, o foco do Palmeiras, no entanto, é o de passar pela Ponte Preta. Depois disso, o clube avaliará os cenários e considerar se mandará os eventuais jogos de semifinal e final também em Barueri.

Dessa forma, o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta neste sábado, dia 16 de março, em jogo único das quartas de final do Paulistão. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.