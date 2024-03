Ponte Preta anuncia atacante Venícius, já regularizado para as quartas do Paulista

Nesta quarta-feira, a Ponte Preta anunciou a contratação do atacante Venícius, de 25 anos, para a sequência do ano. O atleta chega ao time do interior de São Paulo após defender o Inter de Lages-SC nas duas últimas temporadas.

Apesar de ter sido anunciado na tarde de hoje, Venícius já está integrado ao elenco do treinador João Brigatti e regularizado para a partida das quartas de finais contra o Palmeiras, no próximo sábado, pelo Campeonato Paulista.

Revelado pelo Vitória da Conquista-BA, o atleta passou por outras equipes do Brasil, como Barretos-SP, Flamengo de Guanambi-BA, Afogados da Ingazeira-PE e Sampaio Corrêa-MA.